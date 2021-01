FFP2-Masken schon jetzt im Handel erhältlich: Der VOL.AT-Maskencheck

Ab Montag sind FFP2-Masken beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Schon jetzt gibt es sie in vielen Ländle-Märkten.

Tiefpreis bei Sutterlüty und Hofer

Bipa setzt auf 10-er Packs

Auch die Drogeriemarktkette Bipa hat seit heute, Donnerstag, FFP2-Masken im Sortiment. Auch hier waren sie im Kassenbereich platziert. Anders als bei Sutterlüty und Hofer gab es aber zumindest beim VOL.AT-Maskencheck am Donnerstag in der Filiale in Schwarzach nur Masken von Medisana im 10er-Pack um Euro 13,99. Laut Auskunft einer Verkäuferin soll es aber ab nächster Woche auch bei Bipa einzeln verpackte Masken zum Tiefpreis geben.

Bei Bipa in Schwarzach gab es am Donnerstag nur 10er-Packs. Bild: VOL.AT/Mayer

Teilweise noch keine Masken

Auch Spar bietet neuerdings FFP2-Masken an. Beim Lokalaugenschein in zwei Spar-Märkten in Dornbirn Haselstauden und Rohrbach waren allerdings noch keine Masken vorrätig. Dies soll sich aber bis Donnerstagnachmittag ändern. "Wir sind mit Hochdruck dran", hieß es von Seiten der Spar-Zentrale. Man befinde sich gerade noch in der Auslieferungsphase und sei sehr bemüht, alle Märkte zu bedienen. Die Masken seien sehr gefragt, spätestens bis Freitag soll es in allen Filialen in Vorarlberg FFP2-Masken gebne. Generell gilt: Auch, wenn derzeit noch nicht alle heimischen Supermärkte FFP2-Masken vorrätig haben oder diese bereits vergriffen sind, ist das kein Problem. Ab nächster Woche sollen laufend neue Lieferungen eintreffen.