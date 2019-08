FFC Vorderland und RW Rankweil mit lösbaren Aufgaben

Im ÖFB Ladies-Cup, Achtelfinale haben die Ländle-Vertreter bezwingbare Gegner zugelost bekommen

Lösbare Aufgaben warten auf die beiden Ländle-Vertreter FFC Vorderland und RW Rankweil im ÖFB-Ladies Cup, Achtelfinale. Der Bundesligist Vorderland muss beim letztjährigen Zweitplatzierten der 2. Bundesliga, Union Geretsberg in Oberösterreich antreten. „Wir sind Favorit und wollen diese Rolle auch mit spielerischen Mitteln bestätigen. Wir nehmen aber jeden Gegner ernst und werden sie genau beobachten um ihre Stärken und Schwächen zu wissen“, sagt FFC Vorderland Coach Leandro Simonelli. RW Rankweil empfängt zuhause auf der Gastra Bergheim aus Salzburg. Vorderland erreichte vor drei Tagen in Bergheim ein torloses Remis. Die Salzburgerinnen haben mit Lisa Lausenhammer und Katja Wienerroither zwei starke Stürmerinnen geholt und sind stärker als im Vorjahr einzuschätzen. „Wir sind krasser Außenseiter, aber der Heimvorteil gibt uns doch Chancen für ein Weiterkommen“, so Rankweil Trainer Dursun Kaya. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten auch Innenverteidigerin Julia Seeberger und Mirnije Selimi für die Rot-Weißen wieder einsatzbereit sein. Spieltermin für das Achtelfinale ist der 16./17. November 2019.