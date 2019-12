Feuerwerk-Stress: Hündin stirbt in den Armen ihres Herrchens

Dieser tragische Fall aus Argentinien soll eine Mahnung an alle Feuerwerksfreunde sein, lieber zweimal über die lautstarke Begrüßung des neuen Jahres nachzudenken.

Die Boxer-Hündin von Antonella M. und ihrem Sohn wurde durch Knallkörper auf der Straße dermaßen in Stress versetzt, dass sie an den Folgen starb. Kurz vor ihrem Tod versuchte ihr Sohn die Hündin zu beruhigen, legte sich zu ihr und redete ihr gut zu. Doch Magui war es zu viel: Sie starb in den Armen ihres Herrchens.