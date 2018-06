Vorarlberg war Gastgeber-Bundesland des Bundeslehrlingswettbewerbs und der österreichischen Staatsmeisterschaft.

Am vergangenen Wochenende war Vorarlberg der Mittelpunkt der österreichischen Friseur-Szene: Unter großem Publikumsinteresse präsentierte der Friseur-Nachwuchs großartige Leistungen beim Bundeslehrlingswettbewerb und der österreichischen Staatsmeisterschaft im Montforthaus Feldkirch. Günther Plaickner, Innungsmeister der Vorarlberger Friseure, erklärt: “Es war toll in diesem Jahr als Gastgeber-Bundesland diese hochkarätigen Wettbewerbe abhalten zu dürfen. Die Lehrlinge haben den ganzen Tag geschnitten, geföhnt und gestylt was das Zeug hielt. Mit tollen Ideen, viel Kreativität und Phantasie entstand dabei ein regelrechtes Feuerwerk der Friseurkunst!“