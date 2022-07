Innerbrazer Festplatz.

Die Brazer Musikanten gaben Vollgas und die Solisten wurden für ihre glänzenden Darbietungen mit tosendem Applaus des Publikums belohnt. Bei einigen Musikstücken wurden die top motivierten Musikanten von Carina Müller (Gesang) unterstützt. Sie sorgte bei Golden Eye, Shape of you, Music, Havanna, Shallow und Bohemian Rhapsody für Gänsehautfeeling bei Musikanten und Open-Air-Besuchern. Die Brazer Musikanten rockten auf der Bühne und der gerammelt volle Innerbrazer Festplatz tobte und gab bei den Zugaben nochmals Gas. Im Anschluss wurde mit der Band „Two Tube“ und mit dem „vereinseigenen“ DJ „mirTan cZech“ bis spät in die Nacht gefeiert. Kulinarisch wurden die Besucher durch Foodtrucks, Getränke und Eis verwöhnt. „Dieser spektakuläre Abend mit einem Feuerwerk der Blasmusik, einem tobenden und ausgelassenen Publikum tat nach einer langen Pause allen gut“ so die einhellige Meinung nach dem besonderen und einzigartigen Event.