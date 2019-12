Feuerwehrmann in Augsburg getötet: Verdächtiger verhaftet

Außerdem wurde ein möglicher Mittäter festgenommen. Die jungen Männer stehen in dringendem Verdacht, an der tödlichen Attacke auf den Berufsfeuerwehrmann beteiligt gewesen zu sein.

Der Fall eines über die Grenzen Deutschlands Aufsehen erregenden Tötungsdelikts in Augsburg stand am Sonntag vor der Aufklärung. Der Haupttäter sei ermittelt und festgenommen worden, teilte das bayerische Innenministerium mit. Außerdem sei ein Mittäter festgenommen worden, hieß es ergänzend.

Die jungen Männer stehen in dringendem Verdacht, am Freitagabend an der tödlichen Attacke auf einen 49-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Nach der Tat war die insgesamt siebenköpfige Gruppe geflüchtet.