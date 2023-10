Feuerwehrjugend probte für Ernstfall

Die Übung des Nachwuchses aus den Hofsteiggemeinden fand heuer in Bildstein statt.

Bei der jährlichen Großübung der Feuerwehrjugend sind sowohl technische als auch praktische Stationen zu absolvieren. Vor allem die Spezialabzeichen für erfolgreich absolvierte Prüfungen, das in Folge an der Uniform getragen wird, sind heiß begehrt bei den Mädchen und Burschen. Auf den durchwegs sehr erfolgreich bestandenen theoretischen Teil folgte ein spektakulärer praktischer Teil: In der Bildsteiner Parzelle Farnach wurden verschiedene Ernstfallannahmen vom Autounfall mit eingeklemmter Person bis zum Brand eines Holzschuppens nachgestellt. Vor den Augen von Bezirksfeuerwehrinspektor Reinhard Karg, Abschnittsbrandinspektor Martin Lecher, Landesjugendreferent Bruno Oehri, Bürgermeister Walter Moosbrugger sowie vielen Dutzend Zaungästen gratulierte nach dem erfolgreichen Probenabschluss der Bildsteiner Kommandant Markus Nenning mit berechtigtem Stolz dem Feuerwehrnachwuchs für die bestens absolvierte Hofsteigjugend-Kreisübung.