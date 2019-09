Feuerwehrjugend 24 Stunden im Einsatz

20 Jugendliche der Feuerwehren Lingenau und Riefenberg beteiligten sich am „24h-Action-Day“.

Lingenau. Beim „24h-Action-Day“ der Feuerwehrjugend durften die Nachwuchsfeuerwehrler zeigen, was sie bereits draufhaben. So galt es in 24 Stunden unter der Anleitung ihrer Jugendbetreuer verschiedene Aufgaben von einem Autounfall mit Verletzten über einen Großbrand sowie einen Forstunfall bis zur Personensuche mit der Wärmebildkamera zu lösen. Unter der Leitung von Thomas Reinher (Lingenau) und Mario Muxel (Riefensberg) beteiligten sich 20 Mitglieder der Feuerwehrjugend der beiden Wehren Lingenau und Riefensberg an dem Projekt.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Die erste Übungsannahme war: Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen. Nach dem Eintreffen am Unfallort arbeiteten die Nachwuchsfeuerwehrler gemeinsam mit den Jugendbetreuern schnell und effizient an der Bergung der Verletzten sowie an der Absicherung des Unfallorts. Eine weitere Aufgabe war ein Holzerunfall mit eingeklemmten Personen im Wald. Mitten in der Nacht wurden die Teilnehmer am 24h-Action-Day durch einen fingierten Großbrand aus der Nachtruhe gerissen und mussten zum Brand ausrücken. Auch eine Suchübung mit der Wärmbildkamera stieß auf großes Interesse.

Freundschaft und Teamgeist

„Egal ob Mädchen oder Jungen: Alle Jugendlichen, die in ihrer Freizeit etwas Sinnvolles tun möchten, die Freundschaft und Teamgeist erleben möchten, sind bei uns herzlich willkommen“, erläutern die beiden Jugendleiter Thomas Reinher und Mario Muxel. Die beiden Cousins, die in verschiedenen Wehren als Jugendleiter im Einsatz sind, setzten die Idee einer gemeinsamen Übung ihrer Schützlinge in die Tat um und organisierten ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. Übernachtet wurde in den jeweiligen Feuerwehrhäusern.

Nicht nur Männersache