Feuerwehrengagement über Jahrzehnte

Buch. Verdienstvolle Wehrkameraden im Mittelpunkt der 97. Generalversammlung.

Umfangreich war der Tätigkeitsbericht von Kommandant Daniel Eberle allemal, obwohl die Wehr zuletzt keine Einsätze verzeichnete, waren es rund ein Dutzend Proben, Teilnahmen an Wettbewerben und Kreisübungen sowie Kursen, Besprechungen zur Ersatzbeschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeuges, Ausschusssitzungen sowie kirchliche und weltliche Ausrückungen, welche im Vorjahr prägend waren. Übrigens, dass neue Löschfahrzeug „LF-C“ konnte bereits von der heimischen Firma Lins Fahrzeugtechnik übernommen werden. Die feierliche Indienststellung ist für dieses Jahr eingeplant. Einen Hauch Nostalgie zelebrierten die Bucher beim Festumzug in Schnepfau Mitte Juli 2023. Neben der Wehr nahm auch die „Nostalgiegruppe“ mit der Tragkraftspritze aus der Gründerzeit teil, während tags zuvor bei den Bezirksnassbewerben gleich zwei Wettkampfgruppen ins Rennen gingen.

Letzten August stand das Wetteifern um den begehrten „Goldenen Bergschuh“ in der ehemaligen Eislaufarena in Alberschwende auf dem Programm. Das Team der Bucher Wehr zeigte sich beim Löschangriff im steilen Gelände von der besten Seite und erreichte den Finaleinzug. Auf dem Bike stelle eine Abordnung ihr Können bei den österreichischen Radmeisterschaften in Theissenegg im September unter Beweis, während der breit angelegte Sicherheitstag im selben Monat, viel Zuspruch seitens der Gäste in der Berggemeinde erntete. Übrigens, neu im Team ist nun Manuel Steurer, das Probejahr absolviert derzeit Maximilian Eberle.