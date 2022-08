Feuerwehreinsatz in Schlins: Motorradtank explodiert

Bei einem Brand in einer Schlinser Werkstatt wurde am Mittwochabend ein Mann leicht verletzt.

Am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr war ein 54-jähriger Mann in einer Werkhalle in Schlins mit Reparaturen an einem Motorrad beschäftigt. Kurz nach dem Montieren des Benzintanks kam es zu einer explosionsartigen Entzündung. Das Motorrad stand sofort in Flammen. Der 54-Jährige begann gleich mit Löschversuchen, musste dann aber die Feuerwehr rufen. Der Brand konnte schließlich von der FFW Schlins rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der 54-jährige Mann zog sich im Zuge der Löschversuche eine leichte Verletzung an der Hand zu und wurde vor Ort von der Rettung erstversorgt. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Werkhalle wurde erheblich beschädigt. Die FFW Schlins war mit 30, die FFW Satteins mit 15 Einsatzkräften vor Ort.