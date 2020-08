Feuerwehreinsatz in Ludesch - 200 Liter Diesel ausgelaufen

Freitagfrüh kam es auf der Faschinastraße zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einer Kehrmaschine. In der Folge liefen ca. 200 Liter Diesel aus, welche von der Feuerwehr gebunden werden mussten.

Am Freitag um 06.45 Uhr kam es in Ludesch auf der Faschinastraße (L193) im Kreuzungsbereich mit der Walgaustraße (Km 0,4) zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einer Kehrmaschine. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die Kehrvorrichtung abgerissen. An der Kehrmaschine entstand Totalschaden.