Feuerwehr- und Ärztehaus wächst

Im kommenden Sommer soll der viergeschossige Neubau bezogen werden.

Egg. Wenn alles klappt, wird der Bevölkerung in der Gerbe schon bald ein kleines „Sicherheits- und Gesundheitszentrum“ zur Verfügung stehen. Am Standort des bisherigen Feuerwehrhauses wächst gerade ein viergeschossiger Neubau in die Höhe, der der Feuerwehr und den in Egg praktizierenden Fachärzten ein neues, zeitgemäßes und dem Platzbedarf entsprechendes Zuhause bieten wird. Im Juli 2018 erfolgte nach dem Abbruch des alten Gebäudes der Baustart – ausgegangen wird von einer Bauzeit von einem Jahr.