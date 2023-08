Feuerwehr rettet Paketzusteller aus misslicher Lage

Ein kurioser Vorfall ereignete sich kürzlich in Schruns. Ein Paketzusteller geriet mit seinem Lieferwagen auf einem schmalen Waldweg in eine heikle Situation und konnte weder vor noch zurück.

Was als gewöhnlicher Arbeitstag für einen Paketzusteller begann, entwickelte sich rasch zu einem außergewöhnlichen Rettungseinsatz für die örtliche Feuerwehr in Schruns. Der Kurier war mit seinem Kleinlastwagen auf einem schmalen Waldweg unterwegs, um die ersehnten Pakete an ihre Bestimmungsorte zu bringen.

Vom Weg abgekommen und in Schräglage geraten

Doch das Schicksal hatte andere Pläne. In einer unglücklichen Wendung der Ereignisse kam der Lieferwagen vom Weg ab und blieb schließlich in bedenklicher Schräglage am Hang hängen. Der Fahrer, inmitten von Paketen und Päckchen, war in einer prekären Situation gefangen und sah keine andere Lösung, als die Rettungskräfte um Hilfe zu bitten.

©Feuerwehr Schruns

©Feuerwehr Schruns

Feuerwehrleute als Paketträger

Die Feuerwehr Schruns ließ nicht lange auf sich warten und rückte umgehend aus, um den in Not geratenen Paketzusteller zu unterstützen. Zunächst galt es, den Lieferwagen fachgerecht zu sichern, um eine weitere Gefährdung zu verhindern. Doch damit nicht genug – die kreativen Florianijünger erkannten die Dringlichkeit, die Fracht aus dem gestrandeten Fahrzeug zu bergen, um es leichter hochziehen zu können.

©Feuerwehr Schruns

©Feuerwehr Schruns

Kurioser Einsatz mit erfolgreichem Ausgang

In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse wurden die Feuerwehrmänner kurzerhand zu unkonventionellen Paketträgern. Mit vereinten Kräften schlichteten sie die Fracht aus dem Lieferwagen in einen anderen Lastkraftwagen um, während das hängende Fahrzeug behutsam auf festen Boden zurückgezogen wurde. Die engagierten Einsatzkräfte bewiesen erneut ihre Anpassungsfähigkeit und ihre Bereitschaft, in ungewöhnlichen Situationen kreativ zu handeln.

©Feuerwehr Schruns

©Feuerwehr Schruns

Fotos: Feuerwehr Schruns