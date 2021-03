Feuerwehr rettet Frau aus brennender Wohnung

Am Freitag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Hörbranz gerufen - eine Frau musste mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden.

Nach ersten Informationen wurde die Feuerwehr am Freitag, gegen 15 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Hörbranz gerufen. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung und retteten eine bewusstlose Frau. Diese wurde vermutlich schwer verletzt mit dem "Gallus"-Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Feuerwehren Hörbranz und Lochau musste mit etwa 65 Mann und zehn Fahrzeugen ausrücken.