Feuerwehr in Alaska rettet Elch aus Keller

Eine Tierrettung der ungewöhnlichen Art hat die Feuerwehr im US-Staat Alaska vor Herausforderungen gestellt: Die örtlichen Wildretter benötigten Hilfe bei der Bergung eines Elches aus dem Keller eines Wohnhauses. Beim Frühstück am Sonntagmorgen war dem etwa einjährigen Bullen in der Ortschaft Soldotna anscheinend ein Missgeschick passiert.

"Es sieht so aus, als hätte der Elch versucht, am Schacht eines Kellerfensters Gras zu fressen, ist dabei hineingefallen, und dann durch das Glas in den Keller gestürzt", sagte Einsatzleiter Josh Thompson von den Rettungsdiensten auf der Halbinsel Kenai. Dort steckte der Elch dann fest. Einem Biologen des Fischerei- und Wildtierbehörde gelang es, das Tier zu betäuben, es war allerdings nicht vollständig bewusstlos.