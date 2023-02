Feuerwehr Gaißau bleibt im Ortszentrum

GAISSAU In der Rheindeltagemeinde ist die Entscheidung über den Standort für den Bau des neuen Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr gefallen.

„Der Gaißauer Gemeindevertretung muss man ein Kompliment machen!“ Das betont Christoph Vonach, seit dem Vorjahr Kommandant der Ortsfeuerwehr in Gaißau. Die Entscheidung über den Standort für das dringend benötigte neue Gerätehaus der Feuerwehr ist nach langen Überlegungen und Diskussionen gefallen. Das Gebäude wird auf der Wiese neben dem Bauernhof der Familie Meier an der Kirchstraße errichtet. Vom jetzigen Standort neben dem Gemeindeamt sind das nicht ganz 100 Meter Entfernung.

60 Jahre altes Gerätehaus

Dass der Neubau erforderlich ist, war der Feuerwehr und den Mandatarinnen und Mandataren klar. Christoph Vonach: „Unser Gerätehaus ist etwa 60 Jahre alt.“ Zwar wurde mehrfach umgestaltet und erweitert, den aktuellen Anforderungen einer einsatzkräftigen Wehr entspricht das Objekt aber längst nicht mehr. Vor 60 Jahren zählte Gaißau etwa 700 Einwohner, inzwischen sind es 1900. Die Zahl der Gebäude hat in dieser Zeit von etwa 160 auf über 680 im Jahr 2022 zugenommen. Das stellt die Feuerwehr vor große Herausforderungen.

Der Kommandant erinnert auch daran, dass die Wehr inzwischen durch Frauen verstärkt worden ist. „Das ist erfreulich, es bringt aber natürlich eine neue Situation bei den Sanitär- und Umkleideräumen.“ Die Feuerwehrjugend Gaißau hat im Gerätehaus noch keinen Platz und ist dank des Entgegenkommens der Gemeinde noch in der Rheinblickhalle stationiert. Auch der wichtige Nachwuchs findet bei der Planung des Neubaus Berücksichtigung. Aufgrund der wachsenden Herausforderungen ist auch die Ausrüstung wesentlich umfangreicher als vor etlichen Jahrzehnten und die OF Gaißau benötigt zusätzliche Fahrzeuge. Der Neubau soll, wenn alles nach Plan läuft, am 1. Jänner 2028 bereit stehen.