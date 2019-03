Feuerwehr baut Funken

Auf dem neuen Funkenplatz brannte der Funken lichterloh.

Seit vielen Jahren zeigt sich die Feuerwehr Wald a. A. für den Funkenbau und das Funkenabbrennen verantwortlich. In mühevoller Handarbeit werden die Holzscheiter aufeinandergeschlichtet. Neben dem großen Funken lassen die Feuerwehrjugendlichen einen Kinderfunken entstehen. Am Funkenwochenende wurde unter den Klängen der Harmoniemusik Wald a. A. die beiden Funken beim neuen Funkenplatz gegenüber der Firma Leu entzündet. Viele Besucher sahen dem traditionellen und nach alemannischem Brauch durchgeführten Spektakel zu. In diesem Jahr verzichtete die Waldner Feuerwehr bewusst auf ein Feuerwerk, was die Freude und ein tolles Treiben auf dem Funkenplatz keineswegs minderte.