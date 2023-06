Feuer und Flamme für die Feuerwehr

Bildsteins Jugendfeuerwehr lud zum Kennenlernvormittag mit diversen Spielestationen ein.

Derzeit gibt es in den neun Bundesländern Österreichs über 33.000 Feuerwehrjugendliche. Damit gehört die Feuerwehrjugend zu den größten Jugendorganisationen in Österreich. Vier „Jugendfeuerwehrler“ sind aktuell in der Hofsteiggemeinde Bildstein aktiv. Die Zahl der Jugendlichen im Alter von zehn bis 16 Jahren soll die nächsten Jahre aber wachsen. Um das Interesse an diesem unverzichtbaren Ehrenamt in der Gemeinde zu wecken, fand kürzlich ein informativer Vormittag im und rund um das Feuerwehrhaus statt.