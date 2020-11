Vorarlberg: Feuer in der Mittelschule Rankweil - es war wohl Brandstiftung

Unbekannte Täter zündeten Samstagnacht eine überdachte Müllstation an. Die Flammen griffen rasch auf das angrenzende Schulgebäude über.

Am Samstag gegen 23:20 Uhr kam es an der Mittelschule in Rankweil zu einem Brandausbruch. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine überdachte Müllstation in Vollbrand. Da diese Müllstation direkt an die Mittelschule angeschlossen ist, hatten die Flammen bereits auf das angrenzende Gebäude übergegriffen. Durch die massive Hitzeentwicklung gingen angrenzende Fenster zu Bruch und das Flachvordach des Eingangsbereiches stürzte ein. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und bereits um 23:45 das Kommando "Brand Aus" gegeben werden.