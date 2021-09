Feuer frei: Sci-Fi-Shooter „Aliens: Fireteam Elite“ im Game-Test

Colonial Marines machen Jagd auf die kultigen Weltraum-Killer und kommen dabei schön ins Schwitzen!

(PC, PS4/5 & XB1/XSX) Das neue „Aliens: Fireteam Elite“ will gut machen, was vor acht Jahren beim grottigen „Aliens: Colonial Marines“ schmerzlich vermisst wurde: Packende Mehrspieler-Action mit übermächtigen Alien-Horden und dichter Kino-Atmosphäre. Dazu schickt es Gamer:innen als schießfreudige 3er-Trupps in fordernde Einsätze und macht Teamplay zur Überlebensvoraussetzung. Spoiler: Der Koop-Shooter punktet auf ganzer Linie – er verbindet gnadenloses Gameplay mit einer gelungenen Hommage an die Filmvorlage(n).