Festspielwetter zur heutigen "Carmen"-Vorstellung

Bregenz - Keine Probleme mit dem Wetter wird es am Freitag Abend auf der Seebühne geben - "Carmen" bei bestem Sommerwetter.

Sehr warmes bis heißes und sonniges Sommerwetter heute Freitag. Am Nachmittag wachsen über dem Bergland zahlreiche Quellwolken in die Höhe, die Anfälligkeit für Wärmegewitter ist heute gering, es sollte trocken bleiben. Am Abend lösen sich die Wolken wieder auf. Höchstwerte: 27 bis 33 Grad, Maxima im Walgau.