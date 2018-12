Festspiele: Eine Baustelle im Bodensee

Seit Jahren arbeiten Technik-Experten an der Umsetzung von Philipp Stölzls Ideen für Rigoletto. Derzeit läuft der Aufbau für die Unterkonstruktion des Rigoletto-Bühnenbilds, erste Konturen werden voraussichtlich Ende Jänner 2019 erkennbar sein.

Während in den vergangenen Tagen der erste Schnee dieses Winters fiel, errichteten Techniker die ersten Rigoletto-Kulissenteile auf der Seebühne: Ein rund 2,5 Meter hohes und 3 Meter breites Gebilde, das als Unterkonstruktion dient. Ein Baukran hievte die insgesamt 12 Tonnen wiegenden Einzelteile von einem Sattelschlepper auf den Betonkern der Seebühne. Hersteller ist die Firma Biedenkapp Stahlbau GmbH aus Wangen im Allgäu.

Viel Platz für Rigoletto

Außerhalb des Festspielgeländes dient eine Montagehalle in Vorarlberg als Werkstatt für die Rigoletto-Kulissenteile. Auch in den vergangenen Jahren fertigten die Bregenzer Festspiele verschiedene Elemente ihrer Opernkulissen an verschiedenen Orten. Die Einzelteile werden nach und nach zur Seebühne transportiert und wie ein kunstvolles Mosaik zu einem Bühnenbild zusammengesetzt.