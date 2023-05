Festnahme nach rekordverdächtigem Heroinschmuggel

Die Polizei hat einen der mutmaßlich größten Heroinschmuggler der jüngeren Zeit festgenommen.

Der Australier sei nach seiner Ausweisung aus der Türkei am Samstag am Flughafen der australischen Metropole Sydney festgenommen worden, teilte die australische Bundespolizei am Sonntag mit. Der Verdächtige soll seit März 2020 in mehreren Ländern ansässig gewesen sein und von Thailand aus den Schmuggel von fast 348 Kilogramm Heroin nach Sydney im Dezember 2020 organisiert haben.