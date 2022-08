Festnahme auf Gabalier-Konzert: Ordner dealten

Beim Mega-Konzert von Andreas Gabalier am Samstag der große Skandal: Ordner sollen mit Drogen gedealt haben. Ein Polizist wurde verletzt.

Es sollte ein Konzert der Superlative werden - das stand schon Wochen vor Andreas Gabaliers Auftritt in München am vergangenen Samstag fest. Dass der Gig jedoch nicht nur aufgrund seiner knapp 100.000 Besucher sondern vor allem aufgrund eines massiven Skandals Schlagzeilen machen würde, damit hätte wohl keiner gerechnet. Inmitten des Konzerts war es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Doch was war genau passiert?