Festmusik zum Advent

Der Bildsteiner Verein Musica Sacra lud zu einem stimmungsvollen Konzertabend.

Mehr als eine Stunde lang wurden die Besucherinnen und Besucher des Adventsingens in die Vorweihnachtszeit eingestimmt. Einfühlsame Texte, die von Ines Hergovits-Gasser vorgetragen wurden, sowie Orgelmusik von Julia Rüf, Harfenklänge von Andrea Gamper und besinnliche Lieder des Gesangquartettes mit Anita Flurina Ströhle, Anna Welte, Clemens Breuß und David Burgstaller bildeten eine abwechslungsreiche musikalische Mixtur in der Basilika. Am Ende des Konzertabends wurde gemeinsam der Andachtsjodler angestimmt und Pfarrer Paul Burtscher segnete die mitgebrachten Adventkränze. Hernach waren die Kirchenbesucher noch zu einer kleinen Agape auf dem Vorplatz der Basilika eingeladen.