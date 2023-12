Festliche Weihnachtsfrisuren: Tipps und Ideen für den perfekten Look

Eine Weihnachtsfrisur wird durch verschiedene Elemente besonders und festlich

Locken, ob natürlich oder mit dem Lockenstab geformt, wirken immer festlich. Sie können mit weihnachtlichen Haarspangen oder einem Stirnband in festlichen Farben wie Rot, Grün oder Gold ergänzt werden.

Für einen klassischen Look eignen sich weiche, glänzende Wellen im Stil der 1920er bis 1940er Jahre. Diese können mit einem glitzernden Haarband oder eleganten Haarspangen kombiniert werden.

Eine einfache, aber elegante Frisur, bei der die Haare glatt nach hinten gestylt und mit einer auffälligen, festlichen Haarklammer an der Seite befestigt werden.

Tipps und Tricks

Rot, Grün, Gold und Silber sind traditionelle Weihnachtsfarben. Der Einsatz dieser Farben in Haaraccessoires oder sogar in temporären Haarfarben kann eine normale Frisur in eine spezielle Weihnachtsfrisur verwandeln.