Festliche Verabschiedung der Maturanten

Maturavalet des BORG Egg ging bei prächtigem Sommerwetter im Schulhof über die Bühne.

Egg. Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen war ein feierliches Abschiednehmen der Maturantinnen und Maturanten im Schulgebäude, wie all die Jahre zuvor, nicht möglich. Um trotzdem einen gemeinsamen Abschluss aller drei Maturaklassen zu gewährleisten, bei dem auch die Eltern anwesend sein konnten, wurde der Schulhof kurzerhand zum Festsaal umfunktioniert. Der Wettergott war den Schülern und Lehrern gnädig und so konnte das Valet bei prächtigem Sommerwetter über die Bühne gehen.

Eine von Religionslehrer Hanspeter Sutterlüty würdig und ansprechend gestaltete spirituelle Feier in der Pfarrkirche Egg bildete den Startschuss. Neben der Dankbarkeit, dem Revuepassieren und dem Nachdenken über die vergangenen vier ereignisreichen Jahre am Gymnasium standen auch ein hoffnungsfroher Blick in die Zukunft und das Abschiednehmen im Zentrum. Hochkarätige musikalische Darbietungen der MaturantInnen, deren Bandbreite sich von klassischer Musik von Allen Vizzutti bis zu aktuellen Pop-Songs wie „Fix You“ von Coldplay erstreckte, rundeten die Feier ab und stimmten auf den darauffolgenden Festakt ein.