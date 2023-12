Festliche Filmfreuden: Die 10 beliebtesten Netflix-Weihnachtsfilme zum Einstimmen

Die besinnliche Zeit des Jahres rückt näher und was gibt es Schöneres, als sich mit einer Tasse heißen Kakao und einem guten Film auf dem Sofa einzukuscheln?

Gerade in der kalten Jahreszeit erfreuen sich Weihnachtsfilme großer Beliebtheit. Netflix bietet eine breite Palette an festlichen Filmen, die uns in Weihnachtsstimmung versetzen. Wir haben für Sie die 10 beliebtesten Weihnachtsfilme auf Netflix zusammengestellt, die Ihr Herz erwärmen und die Vorfreude auf das Fest der Liebe steigern werden.

Christmas with the Kranks

„Christmas with the Kranks“ ist eine beliebte Weihnachtskomödie aus dem Jahr 2004, die auf dem Roman „Skipping Christmas“ von John Grisham basiert. Die Hauptrollen spielen Tim Allen und Jamie Lee Curtis, die das Ehepaar Luther und Nora Krank verkörpern.

Dieses Jahr haben sie beschlossen, Weihnachten zu überspringen und stattdessen eine Kreuzfahrt zu machen, da ihre Tochter Blair nicht zu Hause sein wird. Die Kranks sehen sich jedoch bald mit dem Unverständnis und der Empörung ihrer Nachbarn und Freunde konfrontiert, die an den traditionellen Weihnachtsfeierlichkeiten festhalten. Als Blair unerwartet beschließt, doch nach Hause zu kommen, müssen die Kranks in letzter Minute ein Weihnachtsfest organisieren, was zu vielen komischen Situationen führt. Der Film bringt die Zuschauer zum Lachen und regt gleichzeitig zum Nachdenken über den wahren Sinn von Weihnachten und die Bedeutung von Gemeinschaft und Tradition an.

Best. Christmas. Ever!

„Best. Christmas. Ever!“ ist der Titel des neuesten Weihnachtsfilms von Netflix, der pünktlich zur festlichen Saison am 16. November veröffentlicht wurde. Im Mittelpunkt des Films steht Charlotte, gespielt von Heather Graham, die zusammen mit ihrer Familie durch einen Schicksalsschlag an einem verschneiten Tag kurz vor Weihnachten bei Jackie, dargestellt von Brandy Norwood, landet. Charlotte sieht dies als Gelegenheit, zu beweisen, dass das Leben ihrer Freundin nicht so perfekt ist, wie Jackie es in ihren Rundbriefen darstellt.

Mit einer starbesetzten Besetzung, zu der auch Jason Biggs und Matt Cedeño gehören, verspricht „Best. Christmas. Ever!“ eine humorvolle und emotionale Reise, die die Bedeutung von Freundschaft, Familie und der festlichen Weihnachtstraditionen in den Vordergrund stellt.

Dr. Seuss' The Grinch

„Der Grinch“ ist der achte vollanimierte Spielfilm von Illumination und Universal Pictures, basierend auf Dr. Seuss' geliebtem Weihnachtsklassiker. In dieser Adaption begleiten wir den zynischen Miesepeter Grinch auf seiner Mission, Weihnachten zu stehlen, nur um durch den großzügigen Weihnachtsgeist eines kleinen Mädchens ein verändertes Herz zu erhalten.

Mit Humor, Herzlichkeit und visuell atemberaubenden Bildern erzählt der Film eine universelle Geschichte über die Bedeutung des Weihnachtsfestes und die unaufhaltsame Kraft des Optimismus.

The Knight before Christmas

In der romantischen Weihnachtskomödie „The Knight Before Christmas“ wird der mittelalterliche Ritter Sir Cole (dargestellt von Josh Whitehouse) von einer Zauberin in das heutige Ohio transportiert, und das mitten in der Weihnachtszeit. Dort trifft er auf Brooke (gespielt von Vanessa Hudgens), eine kluge und freundliche Naturwissenschaftslehrerin, die von der Liebe enttäuscht wurde. Brooke hilft Sir Cole, sich in der modernen Welt zurechtzufinden und versucht ihm dabei zu helfen, seine mysteriöse, wahre Quest zu erfüllen - die einzige Aufgabe, die ihn zurück in seine Zeit bringen kann. Doch als die beiden einander näherkommen, beginnt Sir Cole sich zu fragen, wie sehr er tatsächlich in sein altes Leben zurückkehren möchte.

Falling for Christmas

In "Falling for Christmas" nimmt die Freude und Vorfreude auf die festliche Saison eine dramatische Wendung, als eine junge und frisch verlobte Erbin sich in einem Skiunfall wiederfindet. Nach der Diagnose Amnesie führt sie das Schicksal zu der warmen und einladenden Umgebung einer charmanten Lodge, die von einem gutaussehenden und warmherzigen Mann und seiner liebenswerten Tochter geführt wird. Während der Schnee die Welt draußen sanft bedeckt, entdeckt die Erbin in der Lodge eine Welt voller einfacher Freuden, fürsorglicher Herzen und der sanften Regung der Liebe.

Der Lodge-Besitzer und seine Tochter helfen ihr mit ihrer echten Fürsorge und Zuneigung nicht nur dabei, sich durch ihre Amnesie zu navigieren, sondern enthüllen auch die wahre Essenz von Weihnachten. Die unerwartete Nähe lässt Gefühle aufblühen und stellt die Erbin vor die Wahl zwischen ihrer vergessenen Vergangenheit und einer möglichen neuen Zukunft voller Liebe und Geborgenheit.

A Castle for Christmas

In dem Film entfaltet sich eine charmante und humorvolle Geschichte, die das Publikum in die malerischen Landschaften Schottlands entführt. Die berühmte amerikanische Autorin Sophie reist nach Schottland mit dem Traum, ein Schloss zu kaufen und stößt dabei auf den stacheligen Besitzer, den schottischen Herzog Myles, der zögerlich ist, sein Erbe an eine Ausländerin zu verkaufen. Während Sophie und Myles nach einem Kompromiss suchen, geraten sie ständig aneinander. Doch trotz der Reibereien und kulturellen Unterschiede entdecken sie im Laufe ihrer Auseinandersetzungen mehr, als sie ursprünglich erwartet hatten.

Durch das Teilen von Lachern, Herausforderungen und der Schönheit Schottlands, beginnen ihre Herzen langsam, sich für die Möglichkeit einer gemeinsamen Zukunft zu öffnen. Die prickelnde Chemie zwischen Sophie und Myles, gepaart mit dem warmen und humorvollen Drehbuch, macht diesen Film zu einer herzerwärmenden romantischen Komödie, die zeigt, dass Liebe die Fähigkeit hat, alle Unterschiede zu überbrücken.

I Hate Christmas

Wie jedes Jahr steht Weihnachten vor der Tür, und mit ihm die unausweichlichen und peinlichen Fragen nach ihrem Liebesleben. Gianna hat genug von den gut gemeinten, aber nervigen Nachfragen ihrer Familie. Entschlossen, dieses Jahr die Kontrolle zu übernehmen, schmiedet sie einen kühnen Plan: Sie will innerhalb von weniger als 25 Tagen einen Freund finden, der sie zum Weihnachtsessen begleitet.

The Princess Switch

Stacy, eine durchorganisierte Planerin mit einer Vorliebe für Zeitpläne, unternimmt auf Anraten ihres Sous-Chefs und besten Freundes Kevin eine spontane Reise in das charmante Land Belgravia. Während sie sich auf den königlichen Weihnachtsbackwettbewerb vorbereitet, trifft Stacy auf eine identisch aussehende Fremde und eine ungewöhnliche Bitte. Die freiheitsliebende, aber königlich verpflichtete Herzogin Margaret Delacourt sehnt sich nach einer letzten Gelegenheit, das Leben als "normale Person" zu erleben, bevor sie den Kronprinzen von Belgravia heiratet, wie es ihre Pflicht ist. Stacy kann ihr diesen Wunsch erfüllen.

The Princess Switch - Switched Again

Als Herzogin Margaret unerwartet den Thron von Montenaro erbt und eine schwierige Phase mit Kevin durchlebt, liegt es an ihrer Doppelgängerin Stacy, den Tag zu retten, bevor eine neue Doppelgängerin, das Partygirl Fiona, ihre Pläne durchkreuzt.

The Princess Switch - Romancing the Star

Als eine unbezahlbare Reliquie gestohlen wird, bitten Königin Margaret und Prinzessin Stacy Margarets Cousine Fiona um Hilfe, die sich mit einem Mann aus ihrer Vergangenheit zusammentut, um sie zurückzuholen. Dabei entflammt Romantik und es kommt zu einem sehr unerwarteten Rollentausch.

