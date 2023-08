Festival-Feeling bei „BuchAir“ zum Jubiläum

Buch. Großes Open-Air-Konzert am Freitag markiert Höhepunkt für Jugend Aktiv.

Die Vorfreude auf einen besonderen Meilenstein in der Vereinsgesichte war schon beim Festakt der Bucher Jugendorganisation vor ein paar Wochen spürbar. Kein Wunder, denn es kommt nicht alle Tage vor, dass der Dorfplatz der Berggemeinde zur Open-Air-Arena umfunktioniert wird.

„Unser Wunsch war es immer, das 40-jährige Bestehen nach der Pandemie nachzufeiern“, blickt Obmann Sebastian Eberle mit seinem Team auf eine intensive Vorbereitungsphase. Viel Zeit für den Austausch von Erinnerungen bleiben ihm und dem OK-Team derzeit aber nicht, da der Aufbau am Dorfplatz bereits begonnen hat. Anpacken lautet da die Devise im Vorfeld der Großveranstaltung: „Es braucht einiges an Infrastruktur und Koordination“, weiß Florian Tomasini mit Blick auf das Event, wo am 25. August hunderte Gäste mit der Jugend Aktiv feiern werden. „Wir haben dann über 30 Helferinnen und Helfer im Einsatz“, ergänzt Lorina Eberle.