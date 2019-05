Festakt – Fünfzig Jahre Haupt- und Mittelschule Au

Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens hatte die NMS Au zum Festabend im Dorfsaal geladen.

Direktor Dietmar Fetz nahm die 50 Jahr Feier zum Anlass allen Danke zu sagen und gemeinsam einen Rückblick in die vergangenen fünfzig Jahre zu machen. Vor mehr als einem halben Jahrhundert wurde, nach längeren Diskussionen, beschlossen für den Bereich hinter der Kanisfluh eine zentrale Hauptschule zu errichten. Das neue Schulgebäude der Hauptschule wurde 1971/72, während schon die erste Klasse der neu eingeführten Hauptschule mit 43 Schülern in Schoppernau provisorisch unterrichtet wurde, am neuen Standort in Schrecken fertiggestellt. Die erste Hauptschulklasse zog mit vierzig Schüler und Schülerinnen in das neue Schulgebäude und Ende der siebziger Jahre erreichte die Hauptschule Au den Höchststand von 300 Schulkindern. Insgesamt besuchten in den vergangenen fünf Jahrzehnten über 3000 Kinder aus Warth, Schröcken, Damüls, Schoppernau, Au und Schnepfau die Hauptschule in Au und wurden von insgesamt 131 Lehrpersonen unterrichtet. Seit 2009 wird die Schule als Neue Mittelschule geführt, die Bildungseinrichtung beheimatet neben der NMS Au zudem die Spielgruppe, den Kindergarten und die Volkschule.