Fest und Fahrzeugsegnung der Feuerwehr Lingenau

Schlüsselübergabe für das neue Tanklöschfahrzeug im Rahmen eines Festakts.

Lingenau. Mit einem Fest feiert die Ortsfeuerwehr Lingenau am Sonntag, 15. Oktober die Segnung ihres neuen Tanklöschfahrzeugs. „Für die Feuerwehr Lingenau ist die offizielle Übergabe des neuen Tanklöschfahrzeugs ein wichtiger Meilenstein “, freuen sich Kommandant Reinhard Bereuter und seine 82 Feuerwehrleute, davon 7 bei der Feuerwehrjugend.

Das alte Tanklöschfahrzeug wird nach 31-jähriger Dienstzeit durch ein neues ersetzt. Das Rüstlöschfahrzeug, das im Jahre 1992 angeschafft wurde, war damals eines der modernsten Feuerwehrautos in der Region und wurden bei vielen Einsätzen genutzt. „An der Entscheidung für das neue Tanklöschfahrzeug waren drei Bürgermeisterinnen und Bürgermeister beteiligt. Unter Annette Sohler erfolgte der Start des Prozesses mit Grundsatzbeschluss, die Beschaffungszusage unter Carmen Steurer und die Auftragsvergabe und der Ankauf unter Philipp Fasser“, skizziert Kommandant Reinhard Bereuter den zeitlichen Ablauf für die Ersatzbeschaffung.

Nach dem Gottesdient um 10 Uhr in der Pfarrkirche Lingenau erfolgt die Fahrzeugsegnung beim Feuerwehrhaus. Anschließend spielt die Bauernkapelle Lingenau zum Frühschoppen auf. Für Verpflegung ist gesorgt. Nach dem Festakt können verschiedene Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge besichtigt werden. Eine Schauübung von Feuerwehr und Rettung sowie ein umfangreiches Kinderprogramm runden das Fest ab. Bereits am Vorabend findet eine „Tank-Party“ mit Unterhaltung (DJ) im Feuerwehrhaus statt. ME