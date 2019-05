Der Bildsteiner Chor feiert mit einer zweiten Jubiläumsveranstaltung das 20-Jahr-Jubiläum.

Nach dem gelungenen Konzert Ende April sehen die 80 Chormitglieder des „Bildsteiner Chores“ dem nächsten Höhepunkt im Jubiläumsjahr entgegen. Am kommenden Samstag, den 25. Mai findet ab 18 Uhr erstmals in der Wallfahrtsgemeinde ein „Fest der Stimmen“ statt. „Anlässlich des Chorjubiläums wird Bildstein in vielen Facetten besungen“, zeigt sich Chorleiterin Birgit Giselbrecht-Plankel begeistert. „Wir laden anfangs gemeinsam mit drei weiteren Chören zu einem rund einstündigen Konzert in der Basilika. Passend zum Kirchenhaus, das mit den Stimmen der über 100 Sängerinnen und Sänger mit Klang erfüllt wird, präsentieren wir geistliche Chorliteratur.“ Während die Chöre zum anschließenden Konzert in den Pfarrsaal übersiedeln, unterhalten zwei kleine Ensembles die Gäste in den beiden Dorfgaststätten Ochsen und Kreuz. Dazu sind natürlich auch Gäste, welche nicht im Besitz der Konzerteintrittskarte sind, herzlichst eingeladen. Lässt es das Wetter zu, wird auch im Freien gesungen. Übrigens: Die Besucherinnen und Besucher werden immer wieder zum Mitsingen eingeladen.