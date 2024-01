Ferngesteuerte Taxis erobern die Straßen

Ein neues Zeitalter der Taxifahrten zeichnet sich ab, und ein Berliner Start-up namens Vay könnte diese Revolution auch nach Deutschland bringen. Die Idee: Taxifahrer steuern ihre Fahrzeuge aus der Ferne, direkt aus dem Home-Office.

Stellen Sie sich vor: Sie öffnen die Tür eines Taxis, und der Fahrersitz ist leer. Dies ist keine Szene aus einem Science-Fiction-Film, sondern Realität in Las Vegas, wo Vay seine ferngesteuerten Taxis testet.

Das Konzept hinter den ferngesteuerten Taxis

Die Taxifahrer sitzen in einem Büro, umgeben von Monitoren, Steuerrad, Gas- und Bremspedal – eine Umgebung, die an ein Videospiel erinnert. Sie sind nur für die Übergabe und Rückführung der Autos zuständig, was die Effizienz steigert und die Kosten für den Kunden um schätzungsweise 30 Prozent reduzieren könnte.

Visionen und Realität

Gründer Thomas von der Ohe spricht von einer funktionierenden Alternative zu den oft versprochenen, aber noch nicht realisierten Roboter-Taxis. Doch bis die ferngesteuerten Taxis in Deutschland Realität werden, sind noch einige Hürden zu nehmen, insbesondere in Bezug auf die Zuverlässigkeit des Services und die bürokratischen Anforderungen. Die Herausforderung besteht darin, eine verzögerungsfreie Übertragung zu gewährleisten, was eine starke Netzwerkverbindung und hohe Rechenleistung erfordert.

Auf diesem undatierten Foto, das Reuters am 16. Januar 2024 aufgenommen hat, ist ein ferngesteuertes Vay-Fahrzeug in Las Vegas, Nevada, USA, abgebildet. ©Reuters

Ausblick und Herausforderungen

„Wir wären bereit“, sagt von der Ohe, aber die Einführung in Deutschland hängt von den Behörden ab. In Las Vegas war nur eine Genehmigung erforderlich, in Deutschland gestaltet sich der Prozess komplexer. Die Zukunft könnte Taxifahrten, wie wir sie kennen, grundlegend verändern.

