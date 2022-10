Ferienprogrammabschlussfest und Seifenkistenrennen 2022

Großes Ende des 30. Leiblachtaler Ferienprogrammes

Nach der wetterbedingten Absage am 10.09.2022 wurde der Termin für Samstag den 08.10.2022 neu angesetzt und alle Vorbereitungen dafür getroffen. Der Wettergott hatte einsehen, allerdings erweckte es den Eindruck, dass ihn nur das traditionelle Seifenkistenrennen interessiert. Kurz nachdem die mutigen Piloten in ihren tollen Kisten die Lindauerstraße hinuntergerast sind, ließ er leichten Regen auf die Besucher rieseln. Die Teilnehmer des Charityrennens, bei denen Bürgermeister Andreas Kresser mit um die Sekunden kämpfte, mussten schon ein „Regenrennen“ absolvieren. Trotz des Niederschlages wurden neben der Rennstrecke auch die vielen eindrucksvollen Attraktionen fleißig genutzt und die Stimmung der Besucher ließ sich nicht trüben. Nach dem Seifenkisten- und dem Charityrennen bedankte sich Organisator Klaus Hüttl bei den anwesenden Ruth Loitz, Irmgard Mattweber, Gabi Mairer, Hannes Mühlbacher, Angelika Honeder und Gabi Fink, einem Teil der Gründungs- und Langzeitmitglieder. Weiter übergab Klaus Hüttl die Organisation offiziell an Merlin Hüttl, der schon dieses Jahr das 30. Leiblachtaler Ferienprogrammabschlussfest mitgestaltet hat. Auch Bürgermeister Andreas Kresser dankte den ersten Ferienprogrammmachern sowie den aktuellen Organisatoren Klaus und Merlin Hüttl. Kresser betonte auch, wie wichtig es gerade in den aktuellen Zeiten ist, dass den Kindern und Jugendlichen ein breites und aktives Ferienprogramm, abseits von Handy und Internet, geboten werden kann. Mit viel Applaus wurden den geehrten Respekt und Anerkennung gezollt.