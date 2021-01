Ferienhaus brennt: Schwerer Einsatz für die Feuerwehr

Beim Brand eines Ferienhauses in Schwsrzenberg am Sonntag stellte sich vor allem die Anfahrt zum Brandort als Herausforderung für die Einsatzkräfte heraus.

Am frühen Nachmittag am Sonntag, den 31.01.2021, bezog der 37-jährige Besitzer mit fünf weiteren Familienmitgliedern sein Ferienhaus in Schwarzenberg, Parzelle Weißtanne. Er befeuerte den Holzofen im Wohnbereich des Erdgeschosses. In der Kamin- beziehungsweise der Deckenverbauung kam es in weiterer Folge zu einer immer stärker werdenden Rauchentwicklung, weshalb letztlich vom Eigentümer über den Notruf die Freiwillige Feuerwehr verständigt wurde.