Ferienende und Schneefall bestimmen das Rückreisewochenende in Österreich

Zum Abschluss der Weihnachtsferien erwarten Reisende in Österreich am Sonntag, 7. Januar 2024, dichter Verkehr und winterliche Bedingungen. Der ÖAMTC warnt vor Verzögerungen und Staus.

Mit dem Ende der Ferien in Vorarlberg und ganz Österreich am Sonntag erwartet der ÖAMTC starken Rückreiseverkehr. In Vorarlberg dürfte es rund um die Skigebiete zu viel Verkehr kommen. Besonders betroffen sind auch die Transitstrecken von Ungarn nach Österreich und Deutschland, insbesondere an den Grenzübergängen Nickelsdorf, Suben und Walserberg. Auf den Hauptverkehrsrouten wie der A4, S1, A21, A1, A25 und A8 sowie auf der A9 zwischen Spielfeld, Graz und Linz ist mit Staubildung zu rechnen. Auch innerösterreichisch sollten Reisende am Sonntagabend mit Verzögerungen rechnen.