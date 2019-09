Ferienabschlussfest 2019

Seifenkistenrennen und großer Rummelplatz am 07.09.2019 zum Ferienabschluss!!

Wie ausgemacht stellte der Wettergott pünktlich zum Beginn des großen Abschlussfestes des Leiblachtaler Ferienprogramms den Schalter auf trocken und ließ auch hin und wieder die Sonne auf die Besucher scheinen. Trotz feuchter Fahrbahn standen wieder vielen mutige Piloten beim Seifenkisten- und Bobbycarrennen am Start und meisterten alle Läufe unfallfrei. Von Eltern, Verwandten und Bekannten angefeuert wurde um jede Hundertstelsekunde gekämpft. Im „Fahrerlager“ am oberen Kirchplatz wurden Erfahrungen und Tipps ausgetauscht. In der Standartklasse fuhr Heiko Ibele vor Max Fleischmann und Colin Zuschlag Bestzeit, in der offenen Klasse setzte sich Ben Rohner vor Leon Mank und Samuel Sapelza durch. Im Bobbycarrennen holte sich Finly Jürgens vor Victor Siegl und Marion Schratt den Pokal. Das Charityrennen, das wieder für einen guten Zweck im Leiblachtal gestartet wurde, gewann Oliver Berger vor Manuela Bergmann und Michael Fleischmann. Für die Starter, die bei der Siegerehrung alle als Sieger gefeiert wurden, standen tolle Preise und Medaillen bereit.

Auch abseits der Rennpiste war einiges los: das Team vom Leiblachtaler Ferienprogram hatte wieder ein abwechslungsreiches und familienfreundliches Programm vorbereitet, wo für jedes Alter etwas dabei war. Beim Quadfahren konnten man die Reifen durchdrehen lassen, beim Autoscooter waren schnelle Reflexe gefragt, in den Waterballs war der Gleichgewichtssinn gefordert, in der Hüpfburg konnte man sich austoben und beim Ballspiel zählte Treffsicherheit. Eine Einradshow sorgte für Staunen bei den Besuchern und in der Volksschule wurden fantasievolle Motive an Kindergesichter geschminkt. Als Publikumsmagnet präsentierte sich Ruby, der Dinosaurier. Mit vier Metern Länge und eine Höhe von 1,7 Metern, lebensechten Bewegungen und Geräuschen, war „Rubytheraptor“ umringt von großen und kleinen Bewunderern und versetzte die Anwesenden in die Urzeit zurück.