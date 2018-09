Ferienabschluss im Leiblachtal

Am 08.09.2018 feierten Organisatoren, Helfer, Eltern und natürlich die Leiblachtaler Ferienkinder in Hörbranz bei traumhaften Wetter zusammen den Ferienabschluss.

Dieses Jahr hatte Petrus gute Laune und steuerte Sonnenschein und warme Temperaturen zum großen Abschlussfest bei. Dazu hatte das Team des Leiblachtaler Ferienprogramms zahlreiche Attraktionen am Hörbranzer Dorfplatz vorbereitet: So konnte mit Quads oder mit Autoscootern gefahren werden, eine riesige Hüpfburg mit Rutsche stand bereit, für Wasserfans warteten Wasserbälle in die hineingestiegen und das Becken erobert werden konnte. Dazu wurde Filzen, Kinderschminken, Hau den Lukas und ein Boxautomat anboten, DJ BOMBA sorgte für Musik und die Teams des Ferienprogramms und der offenen Jugendarbeit Leiblachtal sorgten, dass Hunger und Durst gestillt wurden.

Mutige Piloten auf ihren heißen Flitzern:

Höhepunkt des Festnachnachmittages war sicher wieder das schon fast legendäre Seifenkistenrennen. Heuer wurde neben dem klassischen Seifenkistenrennen und dem Charitylauf, bei dem auch kurzentschlossene gegen einen kleinen Beitrag für den guten Zweck ihr fahrerisches Können unter Beweis stellen konnten, ein Bobbycarrennen mit ins Programm aufgenommen. Mutig und entschlossen meisterten die Teilnehmer aller Klassen die Rennstrecke und kämpften um jede Zehntelsekunde. Mamas, Papas, Oma und Opas, Verwandte und Bekannte zitterten mit und drückten die Daumen. Nach spannenden und fast unfall- und ausfallsfreien Läufen konnten so die Sieger ermittelt werden. In der wie immer heiß umkämpften Seifenkistenklasse lieferten sich die Lokalmatadoren ein Kopf an Kopf rennen, am Schluss konnte sich Deniz Birnbaumer vor Yannic Hitzhaus den ersten Platz und damit den Siegerpokal sichern. Auch heuer wurde die Veranstaltung von der Hörbranzer Gemeinde unterstützt und die Lindauerstraße für den Verkehr gesperrt. Bauhofleiter und Feuerwehrkommandant Hubert Schreilechner sorgte mit seinen Helfern wie gewohnt für die reibungslose Streckensperrung und die Verkehrsumleitung im Gemeindezentrum.