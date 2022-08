Fenerbahce zu abgeklärt - Austria Wien unterliegt 0:2

Austria Wien musste sich im Hinspiel des Play-off zur Europa League dem Favoriten Fenerbahce Istanbul zu Hause knapp mit 0:2 geschlagen geben.

Austria Wien empfing im Hinspiel des Play-off zur Europa League den türkischen Traditionsverein Fenerbahce Istanbul. Nachdem die Wiener zu Beginn gut ins Spiel fanden, gingen die Gäste in der 8. Minute durch King mit 0:1 in Führung. Auch in weiterer Folge hatte die Austria den Favoriten großteils gut im Griff, wurde selbst - bis auf einen Kopfball von Tabakovic - aber kaum gefährlich. So plätscherte das Duell bis zur Pause etwas vor sich hin und es ging mit dem 0:1-Rückstand in die Pause.