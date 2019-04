Felssturz in Stuben am Arlberg

Eine große Felsplatte löste sich am Dienstagmorgen in Stuben am Arlberg und stürzte ins Tal.

Am 02.04.2019 um 09:00 Uhr kam es in Stuben am Arlberg, nördlich der Arlbergpassstraße (L 197) zu einem Felssturz. Im Bereich des sogenannten “Stubigernagels” auf ca 1900 Meter Seehöhe löste sich eine ca 200m³ große Felsplatte, welche in der Folge zu Tal stürzte, dabei in mehrere Teile zersprang und etwa 200 Meter vor der Arlbergpassstraße vom Schnee eingebremst zum Stillstand kam.