Feller kann in Bansko nächsten Schritt Richtung Kugel machen

Nach Siegen in den ersten vier Weltcup-Slaloms warten Österreichs von Manuel Feller angeführte Torläufer auf einen weiteren Stockerlplatz in dieser Disziplin.

Feller ist trotzdem die Konstanz in Person, drei Siege sowie je zwei vierte und fünfte Plätze hat der Träger des Roten Trikots in den sieben Bewerben erobert. Am Sonntag kann er in Bansko einen weiteren Schritt in Richtung kleine Kugel setzen (9.30/12.30) - hoch motiviert nach Rang drei im Riesentorlauf.