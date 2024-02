Feller holt sich den Slalom-Sieg in Palisades Tahoe

Manuel Feller holte sich mit dem Sieg vor Clement Noel und Linus Straßer wichtige Punkte im Kampf um die kleine Kristallkugel.

Nach dem gestrigen Riesentorlauf-Sieg von Marco Odermatt ging es für die Herren im Ski-Weltcup heute mit dem Slalom in Palisades Tahoe weiter. Dabei wollte vor allem Manuel Feller einen weiteren Schritt in Richtung kleine Kristallkugel machen. Im ersten Durchgang war aber der härteste Konkurrent Linus Straßer nicht zu schlagen. Der Kitzbühl- und Schladming-Sieger lag zur Halbzeit 0,40 Sekunden vor Clement Noel und 0,46 Sekunden vor Manuel Feller. Mit Fabio Gstrein und Dominik Raschner kamen zwei weitere Österreicher in die Top 10. Auch Johannes Strolz, Joshua Sturm und Adrian Pertl qualifizierten sich für den zweiten Durchgang - Michael Matt verpasste diesen ebenso wie Kilian Pramstaller.