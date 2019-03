Fellengattner Funken mit prima Partystimmung bis in den Morgen

Fröhliche Funkenfeier mit etwas Wetterpech klingt auf rauschender Funkenparty aus.

FRASTANZ Der 24. Fellengattner Funken war wieder einmal wunderschönes Fest, auch wenn der Wind heuer den fleißigen Funkenbauern nicht so wohlgesonnen war. Die Sicherheit geht schließlich vor, und so wurde der gut 15 Meter hohe Funkenturm eben rund zwei Stunden später angezündet. Ihr stolzes Bauwerk brannte und wärmte auch dann noch so hervorragend, dass alle großen Spaß am tollen Funkenfest hatten.

Anschließend wurde an der Bar in der Volksschule bis tief in die Nacht weitergefeiert, wo neben heißer Hexensuppe auch das Bier der Fellengattner Hopfenkocher gekostet werden durfte. „MC Fockenbauer featuring DJ Montani“ sorgte für besten Partysound. Ein weiteres Highlight waren die mitgebrachten Pappgitarren zum Luftgitarrenspiel. An der fröhlichen Funkenfeier nahmen Landeshauptmann Markus Wallner sowie Bürgermeister Eugen Gabriel und der Fellengattner Ortsvorsteher Luis Neyer teil. Besonderer Dank ging an die zahlreichen Sponsoren der fröhlichen Funkenfeier. HE