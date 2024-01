Felix Neureuther kommen die Tränen: Das ist der Grund

Felix Neureuther wird in Kitzbühel ganz emotional: Das sind seine bewegenden Worte für seinen Kumpel.

In seinem letzten Rennen auf der berühmten Streif in Kitzbühel, zeigte Thomas Dreßen noch einmal sein außergewöhnliches Talent, das ihn in der Welt des Skisports unvergesslich macht. Vor sechs Jahren errang er auf derselben Piste einen legendären Sieg in der Abfahrt, der seinen Ruf als herausragender Skifahrer festigte.