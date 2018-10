Felix Becks "Shutout" lässt Wälder jubeln

Dank dem "Shutout" von Goalie Felix Beck und einem Treffer in Unterzahl gewann EC Bregenzerwald das Spiel gegen Mailand.

In der Mittwochbegegnung zwischen dem EC Bregenzerwald und Hockey Milano Rossoblu standen die Torhüter im Mittelpunkt. Nur ein Treffer gab es im gesamten Spiel. Dieser fiel in der 51. Minute zugunsten der Heimmannschaft, der 16-jährige Felix Beck hielt hingegen seinen Kasten rein.

Da sich Felix Beck auch davon nicht beirren ließ, starteten die Wälder mit einem Mann weniger auf dem Feld in den Mittelabschnitt. In diesem zeichnete sich dasselbe Bild ab wie in den ersten 20 Minuten. Die Juurikkala Schützling mit Chance um Chance, insgesamt 29 bis zur zweiten Eisreinigung. Auch als man 63 Sekunden mit zwei Feldspielern mehr agieren konnte, brachte Valle Da Rin die Wälder zum Verzweifeln. Die größte Chance der Mailänder ereignete sich in der 28. Minute. Terzago Tammaso, der sich aus dem Klammergriff befreien konnte, stürmte alleine auf Beck zu, dieser bewies Nerven aus Drahtseilen und ließ den Puck nicht durch.