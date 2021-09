Feldmesse beim „Michelefest“

Die erfolgreiche Sanierung der alten Kapelle im Farnach wurde gefeiert.

Bereits mehr als 120 Jahre lang gibt es in der Bildsteiner Parzelle Farnach die St. Michaelskapelle, benannt nach dem Erzengel Michael. Errichtet wurde sie anno 1899 in erster Linie wegen der Schulkinder, denen der damals beschwerliche Weg ins Dorf zum Kirchgang nicht mehr zumutbar schien. Zumal kurz davor auch eine eigene Volksschule in diesem Ortsteil eröffnet wurde. Mit einem zünftigen Fest – dem sogenannten „Michelefest –feierten die vielen Festgäste die vor kurzem abgeschlossene Sanierung der ehrwürdigen Kapelle.