Feldkirchs Handballdamen triumphieren gegen SSV Dornbirn/Schoren

24:20-Heimerfolg im Ländlederby der Montfortstädter bringt Platz 8

Von Beginn weg waren Feldkirch Handballdamen gegen Dornbirn in Front und am Ende gab es ein Vier-Tore Vorsprung - der den achten Tabellenplatz bringt.

In der zweiten Spielhälfte vergab Dornbirn unzählige Torchancen und so konnten sich die Montfortstädterinnen schnell auf 17:11 absetzen. Die weiterhin tapfer kämpfenden SSV-Damen begingen an diesem Abend unerwartet viele technische Fehler. Zudem fehlte das nötige Glück, um das Spiel noch zu drehen. Feldkirch gewann schlussendlich verdient mit 24:20.