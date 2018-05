Feldkirchs Aufholjagd wurde mit Landesmeistertitel belohnt

Trotz einem 0:2-Rückstand gegen die NMS Egg kürten sich die Montfortstädter dank dem Hattrick von David Gassner vor der Rekordkulisse von 1500 Fans noch zum Fußball-Schülerliga-Landesmeistertitel

„So ein unglaublich spannendes Finale hat es schon lange nicht mehr gegeben. Dieses Endspiel wird in die Geschichtsbücher eingehen, von diesem Megaevent wird man noch lange sprechen“, schwärmte Landesschulsportreferent Christoph Neyer über die mehr als geglückte Großveranstaltung im Vorarlberger Schulsport.

Das Team vom Trainergespann Werner Märk und Klaus Stocker vertritt durch den Landesmeistertitel die Ländle-Farben bei den Bundesmeisterschaften vom 23. bis 28. Juni in Villach. Nach 2015, 2014, 2007, 1984 und heuer schaffte das BG Feldkirch nun mit dem Finalsieg zum fünften Mal die Teilnahme auf Bundesebene.

Es war eines der besten Endspiele in der Fußball-Schülerliga auf Landesebene seit der Gründung und brachte beste Werbung für den Nachwuchsfußball. Trotz einer Tropenhitze boten die beiden Finalisten BG Feldkirch und die NMS Egg einen modernen Offensivfußball. Knapp bis zur Pause war eine riesengroße Sensation zum Greifen nahe.

Nach 33 Minuten führten die Wälder mit Coach Walter Moosbrugger durch Tore von Eren Özcan (17.) und Melchior Sutterlüty (30.) sensationell mit zwei Toren Differenz. Noch vor der Pause machte der Hausherr Feldkirch aus zwei Standards mit zwei Toren per Kopfball den Rückstand wett. Jeweils nach einer Ecke von Christoph Novak waren Yasin Uzun und Yildiray Ünlü aus kurzer Distanz erfolgreich.

Im kleinen Finale um Platz drei setzte sich das PG Mehrerau gegen die NMS Au klar mit 4:0 durch. Die Bregenzer haben sechs Mal in den letzten neun Jahren den Landesmeistertitel erreicht und mussten heuer nur mit Platz drei Vorlieb nehmen.

STIMMEN ZUM SCHÜLERLIGA FUSSBALL FINALE IN FELDKIRCH

Die zwei Gegentore kurz vor der Pause brachen uns das Genick. Trotzdem bot meine Mannschaft eine sehr starke Leistung und muss ein Riesenkompliment aussprechen. Am Ende der Partie fehlte es uns an der Kraft nochmals in das Spiel zurück zu kommen. Für die NMS Egg war es nach 23 Jahren die zweitbeste Platzierung auf Landesebene, das macht mich schon stolz. 1995 hat Egg das einzige Mal den Landesmeistertitel eingefahren.