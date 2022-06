Feldkircher Talent erhält Spielpraxis in der Bundesliga

Yannik Lebeda stürmt für den neuen Klub Pioneers Vorarlberg.

Der 19 jährige Stürmer Yannik Lebeda wird in der kommenden Saison für die Pioneers Vorarlberg spielen. Yannik ist ein VEU Feldkirch Eigenbauspieler, der von der U15 bis zur U20 seine Ausbildung in der Schweiz fortsetzte und 2019 zu seinem Stammverein in die Alps Hockey League zurückkehrte. Dort entwickelte sich der Rankweiler in den letzten Jahren zum Stammspieler. Yannik spielt sowohl die Flügel, als auch die Center Position und zeigt seine Qualitäten unter anderem in seinen schlittschuhläuferischen Fähigkeiten und im Passspiel. Bei den Pioneers startet Yannik in seine Profikarriere und möchte sich auch in der win2day ICE Hockey League etablieren.