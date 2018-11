Feldkircher Architekten gewinnen Wettbewerb

Wettbewerb für das neue Besucherzentrum Mathildenhöhe in Darmstadt: Jury kürt Marte.Marte Architekten aus Feldkirch mit WES-Landschaftsarchitektur, Hamburg, zum Sieger.

Das Preisgericht unter Vorsitz von Prof. Arno Lederer aus Stuttgart, in Darmstadt bekannt durch die Sanierung des Staatstheaters und die Gestaltung des Georg-Büchner-Platzes, tagte am 22. und 23. November auf der Mathildenhöhe. Neben Oberbürgermeister Partsch waren in der Jury Vertreter des Bundes, der Stadtpolitik, der Denkmalpflege, der Hochschule Darmstadt, Förderer der Mathildenhöhe und der Stadtverwaltung, beteiligt. Experten aus den Bereichen Architektur, Städtebau und Landschaftsarchitektur haben als Fachpreisrichter die Stadt bei der Auswahl der besten Entwürfe unterstützt.